David Lynch: prima di morire stava preparando un progetto con Naomi Watts e Laura Dern

Nei giorni che hanno preceduto la morte, David Lynch stava lavorando a un nuovo progetto che avrebbe avuto come protagoniste Laura Dern e Naomi Watts.

A confermarlo è stata la stessa Naomi Watts durante un'intervista al Los Angeles Times in cui ha rivelato che lei e Dern erano pronte a collaborare di nuovo con il regista a fine novembre 2024. "Abbiamo fatto un pranzo meraviglioso a casa sua", ha detto l'attrice. "Sapevo che non stava bene, ma era di ottimo umore. Voleva tornare al lavoro: Laura e io lo abbiamo incoraggiato dicendogli, 'Puoi farcela! Potresti lavorare dalla roulotte'. Non aveva, in nessun modo, finito. Potevo vedere lo spirito creativo vivo in lui".

Ha aggiunto: "Pensavo di rivederlo un paio di settimane dopo quell'ultimo pranzo perché ero a Los Angeles. Ci sono molte cose che potrei raccontare, ma preferisco mantenere la riservatezza a causa della sua famiglia. Ma è stato un incontro davvero potente che mi ha riempito di tanto amore e speranza".

Un ritratto di David Lynch

A quale progetto stava lavorando Lynch?

Con molta probabilità il progetto a cui Naomi Watts fa riferimento era indicato col titolo provvisorio Wisteria/Unrecorded Night. Nel 2019 erano circolate voci che volevano David Lynch intento a collaborare con Netflix per il progetto in questione. Naomi Watts e Laura Dern erano state avvistate mentre partecipavano a un incontro presso la sede centrale di Netflix con Lynch.

Sempre secondo i rumor, Netflix aveva messo in cantiere una serie di 13 episodi della durata di un'ora ciascuno e un budget di 85 milioni di dollari. Si parlava anche di una serie composta da 13 film di un'ora ciascuno, ma questa voce non ha mai trovato conferma. Secondo Production Weekly la produzione sarebbe dovuta iniziare a maggio 2021.

Poco dopo, Lynch, solitamente abbottonato, ha rivelato sul suo canale YouTube che avrebbe girato un "nuovo film". Ma poi non si è saputo più nulla fino all'anno scorso, quando la produttrice di Lynch, Sabrina Sutherland, ha finalmente spiegato cosa è andato storto nel progetto.

David Lynch con Laura Dern

"Unrecorded Night era una serie non collegata a Twin Peaks che avrebbe dovuto essere girata per Netflix, ma è stata cancellata quando è scoppiata la pandemia. C'è sempre la possibilità di riprenderla, eravamo in pre-produzione ormai prossimi alle riprese" ha detto.

Meno di 24 ore dopo la scomparsa di Lynch, il CEO di Netflix Ted Sarandos ha condiviso un tributo su Instagram, facendo chiarezza sulla rivoluzionaria serie mai realizzata:

"Lynch si è rivolto a Netflix per lanciare una serie limitata, e noi abbiamo colto al volo l'occasione. Era una produzione di David Lynch, così piena di mistero e rischi, ma volevamo intraprendere questo viaggio creativo con questo genio. Prima il Covid, poi alcune incertezze sulla sua salute hanno fatto sì che questo progetto non venisse mai prodotto, ma abbiamo chiarito che non appena lui fosse stato in grado, saremmo stati tutti felici di realizzarlo".