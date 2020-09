L'attimo fuggente: stasera su La7 il film con Robin Williams

L'attimo fuggente torna stasera su La7 alle 22:30 per riportare nelle case di tutti gli spettatori l'emozionante performance di Robin Williams nei panni del rivoluzionario professor John Keating.

Dead Poets Society, come si chiama nella versione originale, è ambientato nel 1959 all'Accademia Welton, scuola elitaria sulle colline del Vermont, ma l'arrivo di un nuovo insegnante di letteratura, il professor John Keating, è destinato a sconvolgere parecchi equilibri. I suoi metodi sconvolgono preside e genitori ma affascinano gli studenti: in particolar modo è la poesia il fulcro di ogni sua lezione, che sviluppa la creatività dei ragazzi e li spinge a cercare liberamente la propria strada.

Il bellissimo primo piano finale del film

Diretto da Peter Weir nel 1989, L'attimo fuggente si rivelò un inaspettato successo, non solo per il Premio Oscar alla migliore sceneggiatura vinto nel 1990, ma soprattutto al botteghino, dove si classificò al quinto posto tra i maggiori incassi dell'anno a livello internazionale, e al secondo posto in Italia, subito dopo Indiana Jones e l'ultima crociata.

Il film è ricordato soprattutto per l'intensa interpretazione di Robin Williams, che ottenne la seconda nomination all'Oscar, dopo quella, due anni prima, per Good Morning, Vietnam. Pensare che Williams ottenne la parte solo per il rifiuto opposto da Tom Hanks e per il cambio che Disney decise alla regia dopo un anno dall'inizio della produzione: fu proprio Peter Weir infatti, sostituto di Jeff Kanew, a decidere che non sarebbe stato Liam Neeson a interpretare il professor Keating, ma un emozionante Robin Williams.