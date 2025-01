L'attacco dei giganti. Il film – Parte I e Parte II, la maratona al cinema dal 10 al 12 febbraio

L'anime di culto L'attacco dei giganti arriva al cinema in una speciale maratona che riunisce i due film tratti dal popolare manga. L'evento è organizzato da Adler Entertainment in collaborazione con Dynit e fa parte dell'evento I Love Japan, che riunisce produzioni del Sol Levante ancora inedite sui grandi schermi italiani. L'appuntamento al cinema è fissato il 10, 11 e 12 febbraio, quando il pubblico potrà assistere alla visione di L'Attacco dei Giganti - Il film. Parte 1 - L'Arco e la Freccia e Parte 2 - Le Ali della Libertà.

Chi andrà a vedere questo titolo al cinema avrà la possibilità di vincere un soggiorno studio a Tokyo. EF (https://www.ef-italia.it) mette in palio un viaggio-studio in Giappone per chi acquisterà il biglietto per uno dei film di I Love Japan, evento che comprende anche titoli quali Let Me Eat Your Pancreas (3-5 febbraio), Your Eyes Tell (7-9 aprile) e April Come She Will (28-30 aprile). Il concorso sarà valido dal 3 febbraio fino al 31 maggio.

Il mito de L'attacco dei giganti

L’attacco dei giganti Il Film - Parte I: L’arco e la freccia, una scena del film

Adler e Dynit offrono ai fan italiani l'occasione di vedere L'attacco dei giganti sul grande schermo. Nei cinema italiani arrivano i primi due film riassuntivi della famosissima serie anime: L'attacco dei giganti. Il film - Parte I: L'arco e la freccia, che contiene l'arco narrativo della caduta di Shiganshina e quello della battaglia di Trost, e L'attacco dei giganti: il film - Parte II - Le ali della libertà, che si concentra sul protagonista Eren e il Corpo di Ricerca. Gli spettatori li potranno vedere di seguito, con scene aggiuntive rispetto agli episodi televisivi che hanno fatto la fortuna di questo titolo.

La sinossi

Per oltre cento anni le alte mura che circondano Shiganshina hanno difeso la cittadina da un pericolo che gli abitanti si rifiutano persino di nominare. Chi desidera esplorare il mondo esterno è visto come un pazzo e guardato con disprezzo. Il giovane Eren si sente come un animale in cattività e, sebbene avvenga spesso che le squadre inviate ritornino decimate, sogna di unirsi al Corpo di Ricerca per scoprire la realtà che lo circonda.

Un giorno Eren sogna l'attacco di esseri giganteschi e, anche se al risveglio ha rimosso ogni ricordo di quanto ha visto, gli resta addosso una stranissima sensazione. Poco più tardi accade l'imprevisto: un immenso Titano apre una breccia nelle mura di protezione. Per Eren sarà uno shock senza precedenti.