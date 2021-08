L'attacco dei Giganti 4 - Parte 2: la stagione finale ha una data di debutto ufficiale

Ha finalmente una data di debutto, gennaio 2022, L'attacco dei giganti 4 -Parte 2, la vera e propria stagione finale della fortunata serie anime tratta dal manga omonimo di Hajime Isayama.

L'attacco dei giganti: un'immagine della terza stagione

Lo scorso 28 marzo infatti, nel giorno in cui in Giappone andava in onda l'episodio 75, quello che era fino a quel momento considerato l'ultimo dell'intera serie, lo studio MAPPA annunciava a sorpresa che nel 2022 sarebbero arrivate nuove puntate, così da poter adattare tutto il materiale del manga.

E nelle ultime ore è stato l'account Twitter della serie tv ad aggiornare i numerosi fan che sarà gennaio 2022 il mese in cui Eren, Levi e gli altri torneranno sullo schermo.

Le notizie non sono finite qui: a precedere quella che MAPPA ha ufficialmente chiamato L'attacco dei giganti: La stagione finale - Parte 2 ci sarà, come da tradizione, un film con animazioni originali (OAD) che ripercorrerà l'intera vicenda dal punto di vista di Levi, Mikasa, Armin e degli altri amati protagonisti.

La seconda parte de L'attacco dei giganti 4 adatterà poi i volumi dal 30 al 34 e c'è sicuramente molta curiosità intorno alle scelte che lo studio d'animazione deciderà di compiere: Hajime Isayama e la casa editrice Kōdansha infatti, approfittando della pubblicazione di giugno, hanno deciso di aggiungere alcune pagine al capitolo 139, l'ultimo dell'intera opera, rispetto alla versione arrivata sugli scaffali il 9 aprile. Quale sarà la versione scelta da MAPPA per il suo finale?

Non resta che attendere il nuovo anno.

L'attacco dei giganti 4 - Parte 2 dovrebbe andare in onda, come le precedenti stagioni, in esclusiva sulle piattaforme streaming Prime Video e VVVVID in simulcast.

Al momento gli episodi esistenti della serie anime sono disponibili, in versione doppiata e sottotitolata in italiano, su Prime Video (che nel suo catalogo ospita anche i 3 film tratti da Shingeki no kyojin), su Netflix e, gratuitamente, su VVVVID.