L'assistente di volo - The Flight Attendant: la serie con Kaley Cuoco da stasera su Sky Serie

Stasera su Sky Serie, alle 21:15, arriva L'assistente di volo - The Flight Attendant, la prima serie tv con protagonista Kaley Cuoco dopo la fine di The Big Bang Theory.

L'assistente di volo: Kaley Cuoco in un'immagine della serie

Una prima TV assoluta per uno dei 4 nuovissimi canali SKY dedicati all'intrattenimento, un apprezzatissimo thriller dai risvolti divertenti e surreali (qui la nostra recensione de L'assistente di volo), firmato da Steve Yockey (Supernatural) per HBO Max e tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Chris Bohjalian.

Otto episodi - su Sky Serie ne andranno in onda due ogni settimana - per un titolo che è stato candidato a praticamente tutti i premi più importanti del settore, Golden Globe e Critics' Choice Television Awards inclusi, e che racconta di come una vita intera possa cambiare in una sola notte.

Kaley Cuoco, qui anche produttrice, interpreta Cassie, una hostess che trascorre la notte a Bangkok con un passeggero del suo volo. Si risveglierà la mattina seguente nell'hotel sbagliato, sul letto sbagliato, accanto al corpo morto dell'uomo, senza avere idea di cosa sia successo.

Completamente nel panico, Cassie se ne va cercando di non lasciare tracce, ma sbarcata a New York viene interrogata dall'FBI, che sta facendo domande un po' a tutti i potenziali testimoni. Il problema è che lei non ricorda nulla di quella notte. Come se non bastasse, poi, continua ad avere delle inquietanti allucinazioni che potrebbero essere dei flashback. Ma quindi chi ha ucciso Alex? Non può essere stata lei... O forse sì?