L'assistente della Star, una video featurette esclusiva del film con Dakota Johnson

L'assistente della Star è una commedia ambientata nel mondo della musica che uscirà il 26 giugno al cinema e in contemporanea sulle piattaforme digitali, ecco in esclusiva una video featurette del film.

L'assistente della Star, di cui vi presentiamo una video featurette esclusiva, sarà distribuito nelle nostre sale cinematografiche a partire dal prossimo 26 giugno e nello steso giorno sarà disponibile sulle piattaforme digitali. Il film è una commedia romantica ambientata nel mondo della musica che vede nel cast Dakota Johnson.

Nella video featurette - originale e sottotitolata in italiano - del film che vi presentiamo in esclusiva, Ice Cube e Tracee Ellis Ross ci descrivono i loro personaggi, lui è il manager della cantante interpretata dall'attrice statunitense, i due sembrano in un momento difficile della loro lunga collaborazione artistica.

La protagonista del film è Maggie Sherwoode, la giovane è da molto tempo l'assistente personale della famosa cantante R&B Grace Davis. Maggie incoraggia Grace a produrre un nuovo album originale, nonostante il suo manager, Jack Robertson, sia contrario. Ad un evento amatoriale Maggie incontra l'aspirante musicista David Cliff, insieme cominciano a collaborare ad un nuovo album e contemporaneamente iniziano una relazione romantica. Più tardi Jack fa a Grace una proposta che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, la cantante dovrà prendere un'importante decisione che cambierebbe la sua vita e di conseguenza anche quella di Maggie.

L'assistente della Star ha come protagonista Dakota Johnson - già apprezzata dal pubblico italiano nella trilogia Cinquanta sfumature - nei panni di Maggie. Tracee Ellis Ross interpreta Grace Davis mentre Ice Cube è il manager Jack Robertson. David Cliff è interpretato da Kelvin Harrison Jr. Il film è stato diretto da Nisha Ganatra mentre la sceneggiatura è di Flora Greeson. Il titolo originale del film è The High Note, deciso nel febbraio 2020 in luogo del precedente Covers.