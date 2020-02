The High Note: il trailer del film musicale con Dakota Johnson

Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross sono le star di The High Note, la commedia musicale di cui è stato presentato il trailer.

The High Note, di cui è stato presentato il primo trailer, arriverà nei cinema americani l'8 maggio e avrà come protagoniste Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross.

Il video mostra la vita complicata della giovane Maggie che lavora come assistente personale della star della musica Grace, ritrovandosi alle prese con richieste e un grande ego. La giovane, invece, sogna di diventare una produttrice musicale e potrebbe ottenere l'occasione della sua vita quando la cantante si accorge del suo talento.

Il film The High Note, diretto da Nisha Ganatra, avrà tra gli interpreti anche Kelvin Harrison Jr., Ice Cube, Zoe Chao, Eddie Izzard, Bill Pullman e Diplo.

La sceneggiatura è invece stata firmata da Flora Greeson.

Dakota Johnson ha la parte di Maggie, una ragazza che si occupa di Grace Davis (Tracee Ellis Ross) ormai da anni, venendo oberata dal lavoro e ricevendo un compenso insoddisfacente. Il suo sogno è sempre stato quello di diventare una produttrice musicale e quando il manager della star (Ice Cube) le offre una scelta che potrebbe cambiare il corso della sua carriera. Maggie e Grace devono ideare un piano che potrebbe cambiare le loro vite per sempre.