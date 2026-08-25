Lassie torna a casa, il remake di un classico stasera su Rai 1: trama, location e durata

Mentre manca poco alla ripresa della normale "attività televisiva" (detto in altre parole: i palinsesti estivi stanno finalmente per lasciare posto a quelli autunnali), Rai 1 regala al suo pubblico ancora una serata per tutta la famiglia con il film Lassie torna a casa.

Diretto da Hanno Olderdissen nel 2020, è il remake del classico del 1943 con Liz Taylor, e, come il suo illustre predecessore, è ispirato al romanzo Torna a casa, Lassie! di Eric Knight, pubblicato nel 1938. La storia però questa volta è ambientata in Germania e al centro del racconto ci sono il giovane Florian e la sua inseparabile cagnolina, legati da un rapporto destinato a essere messo alla prova dalla separazione.

Lassie torna a casa, la trama del film

Lassie torna a casa: una sequenza del film

Florian vive con la sua famiglia in un piccolo villaggio tedesco e con Lassie ha costruito un legame molto forte. La situazione cambia quando il padre del ragazzo perde il lavoro e la famiglia è costretta a trasferirsi in una casa più piccola, dove non è possibile tenere il cane. Florian deve così separarsi dalla sua compagna di sempre e affidarla al conte von Sprengel, che parte con la nipote Priscilla verso il Mare del Nord. Per Lassie, però, la nuova sistemazione si rivela tutt'altro che felice.

Il cane subisce le angherie del custode della tenuta e, approfittando di un'occasione favorevole, riesce a fuggire. Comincia così il lungo viaggio di ritorno verso Florian, attraverso le foreste tedesche e affrontando numerosi ostacoli. Nel frattempo anche Florian e Priscilla si mettono sulle sue tracce. La ricerca di Lassie diventa così il punto di incontro tra due ragazzi inizialmente lontani, uniti dal desiderio di ritrovare il cane.

Il cast di Lassie torna a casa

Lassie torna a casa: un momento del film

A interpretare Florian è il piccolo Nico Marischka (che è un pronipote di Ernst Marischka, il famoso regista della trilogia di Sissi con Romy Schneider), accanto a lui nel cast ci sono anche Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, Bella Bading e Matthias Habich. Il ruolo di Lassie è affidato al rough collie Bandit, affiancato durante le riprese da due controfigure, Bailey e Buddy.

Dove è stato girato il film che trasferisce Lassie in Germania

Lassie torna a casa è stato girato prevalentemente in Germania, con una parte importante delle riprese realizzata negli Studio Babelsberg di Potsdam, uno dei complessi cinematografici più antichi al mondo.

Alcune scene sono state girate all'aperto a Berlino, mentre per le sequenze ambientate alla stazione ferroviaria è stata utilizzata quella di Luckenwalde, nel Brandeburgo.

Tra le location più riconoscibili c'è anche il castello di Tatenhausen, ad Halle, nella Renania Settentrionale-Vestfalia. La storica residenza, le cui origini risalgono al XIV secolo, è circondata da corsi d'acqua e offre una delle ambientazioni più suggestive del film. Altre riprese sono state realizzate in diverse località della Renania Settentrionale-Vestfalia e nella Repubblica Ceca.

A che ora finisce il film stasera su Rai 1

Lassie torna a casa: un'immagine del film

Con una durata complessiva di 105 minuti, dunque inferiore alle due ore, Lassie torna a casa, con inizio previsto alle 21:30, dovrebbe terminare poco prima delle 23:30, considerando anche le pause pubblicitarie.

Il film sarà naturalmente visibile anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda in chiaro oppure on demand a partire dalla mezzanotte.

Dopo il TG1 della notte, a tenere compagnia ai telespettatori ancora svegli sarà la commedia francese Zucchero di stelle, la storia di Yazid, un giovane che fin da bambino sogna di diventare un grande pasticciere. Cresciuto tra famiglie affidatarie e case famiglia, affronta ostacoli e sacrifici pur di lavorare con i migliori maestri.