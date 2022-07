Lasciami entrare: Demian Bichir nel teaser della serie sui vampiri

Showtime svela il primo teaser trailer della serie Let the Right One In, reboot dell'horror Lasciami entrare interpretata da Demian Bichir.

Dopo il passaggio al San Diego Comic-Con 2022, Showtime ha svelato il primo teaser trailer della serie vampiresca Let the Right One In, reboot dell'horror di culto Lasciami entrare che vede protagonisti Demian Bichir e Madison Taylor Baez.

Nella storia originale, un antico vampiro occupa il corpo di una ragazzina accompagnata ovunque dal padre che cerca di proteggerla e nascondere al mondo la sua condizione, ma lei stringe amicizia con un coetaneo. La versione televisiva ha una dinamica e un obiettivo diversi: la giovane vampira, Eleanor (Madison Taylor Baez), è stata trasformata solo dieci anni fa, e suo padre Mark (Demián Bichir) sta cercando di tenerla al sicuro e rifornita di sangue, mentre va in cerca di una cura sia per il suo vampirismo che per la sua solitudine.

Il primo trailer suggerisce più azione e intensità sullo schermo rispetto alle versioni cinematografiche della storia, sebbene conservi il senso di malinconia dovuto alla condizione di una bambina isolata e costretta alla solitudine.

Andrew Hinderaker, scrittore e creatore della serie spaziale di Netflix Away, con Hilary Swank, fungerà da showrunner di Let the Right One In, che debutterà il 9 ottobre, con un'anteprima in streaming per gli abbonati Showtime il 7 ottobre. Fanno parte del cast anche Grace Gummer, Kevin Carroll, Jacob Buster, Nick Stahl e Željko Ivanek.