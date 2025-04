Lanterns: Nathan Fillion entra nel cast della serie DC

Nel cast di Lanterns, la serie tratta dai fumetti della DC prodotta per HBO, ci sarà anche Nathan Fillion.

L'attore riprenderà così il ruolo di Guy Gardner che ha interpretato per il film Superman, scritto e diretto dal regista James Gunn e in arrivo questa estate nelle sale di tutto il mondo.

Il coinvolgimento della star

Nathan Fillion ha un legame speciale con le avventure delle Lanterne Verdi. L'attore ha infatti dato voce, nel 2011, a Hal Jordan in occasione di Green Lantern: Emerald Knights e nei successivi Justice League: Doom, Justice League: The Flashpoint Paradox e Justice League: Throne of Atlantis. Nel 2018 e nel 2019 ha invece fatto parte degli interpreti di The Death of Superman e Reign of the Supermen.

La prima stagione dello show sarà composta da otto episodi, prodotti da Warner Bros Television e DC Studios. Chris Mundy, impegnato anche come showrunner, è co-creatore insieme a Damon Lindelof e Tom King. James Hawes è invece coinvolto come regista e produttore esecutivo, insieme a Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov.

Gli interpreti dello show

Nel cast ci sono anche Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jasmine Cephas Jones e Ulrich Thomsen.

Al centro della trama c'è il nuovo arrivato tra le Lanterne Verdi John Stewart (Pierre) che deve collaborare con la leggenda Jordan (Chandler). I due sono membri dei Lantern Corps, il team intergalattico che deve occuparsi di difendere il cosmo dal male utilizzando degli anelli che permettono di avere dei poteri incredibili. I poliziotti protagonisti della storia vengono così coinvolti in un mistero legato a un omicidio compiuto sulla Terra.