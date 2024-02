Superman: Legacy, James Gunn condivide una foto con Nathan Fillion sullo sfondo

Inizieranno presto le riprese, ad Atlanta, di Superman: Legacy, diretto da James Gunn, leader del nuovo DC Universe. Il regista ha pubblicato su Instagram la prima foto del (fuori) set del film, in attesa di iniziare il lavoro di produzione.

L'immagine non è particolarmente rivelatrice di novità, visto che Gunn è immortalato insieme alle star di Peacemaker Freddie Stroma e Jennifer Holland, che non parteciperanno al film. Tuttavia, sullo sfondo si nota uno dei protagonisti del lungometraggio, Nathan Fillion, che interpreterà Guy Gardner/Lanterna Verde nel DCU.

Le origini di Superman

Nel corso dell'annuncio della lineup del DC Universe, James Gunn aveva presentato in questi termini Superman: Legacy:"È la vera fondazione della nostra visione creativa dell'Universo DC. Non solo Superman è una parte iconica della tradizione DC ma è anche un personaggio preferito dai lettori dei fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo. Non vedo l'ora di presentare la nostra versione di Superman che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, pellicole, animazione e videogiochi".

The Suicide Squad: Missione Suicida, Idris Elba e James Gunn in una foto dal set

Nel cast di Superman: Legacy troveremo David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, María Gabriela de Faría nel ruolo di Engineer, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner, Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen e Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschmacher.