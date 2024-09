Lanterns: Matthew McConaughey in lizza per interpretare Lanterna Verde nel DCU?

È in corso il casting per il ruolo di Hal Jordan nella prossima serie Lanterns del DCU. Una recente indiscrezione suggerisce che, oltre a Josh Brolin, anche Matthew McConaughey è in lizza per la parte.

Secondo lo scooper cinematografico Jeff Sneider, all'attore di film Marvel Josh Brolin (Avengers: Endgame, Deadpool 2) è stato offerto il ruolo di Hal Jordan in Lanterns. La notizia coincide con le voci che volevano un attore più anziano per interpretare Hal nel DCU, dato che Brolin ha cinquantasei anni. Un successivo rapporto di Sneider ha aggiunto che, se Brolin dovesse rifiutare il ruolo, la parte verrebbe offerta ad altri due nomi.

Secondo il rapporto, uno dei candidati è l'icona di Star Wars e star di Obi-Wan Kenobi Ewan McGregor. Non sarebbe il primo ruolo in DC per McGregor, che ha già interpretato Black Mask nel film Birds of Prey (2020) di Margot Robbie. Un altro nome di cui si vocifera è quello di Matthew McConaughey, che di recente ha contribuito con un cameo vocale come Cowboypool nel film di successo del MCU Deadpool & Wolverine. McConaughey non ha ancora interpretato un personaggio in un film DC. Sia McGregor che McConaughey hanno pochi anni in meno di Brolin, il che li colloca nella stessa fascia d'età che si vocifera debba avere il prossimo Hal Jordan.

I suggerimenti dei fan per il ruolo di Hal Jordan

Le recenti indiscrezioni hanno scatenato un gran numero di discussioni sui social media riguardo a chi potrebbe essere adatto o meno per la parte. Alcuni fan non erano d'accordo con la scelta di Brolin, e hanno nominato altri potenziali candidati. Tra i nomi proposti dai fan ci sono Glen Powell (Top Gun: Maverick), Aldren Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Josh Hartnett (Trap). Uno dei nomi più popolari suggeriti da diversi fan è quello della star di X-Men e Sonic the Hedgehog James Marsden.

Ryan Reynolds ha precedentemente interpretato un'incarnazione live-action del personaggio di Hal Jordan. Reynolds, che oggi può essere visto in uno dei film di supereroi di maggior successo di tutti i tempi in Deadpool & Wolverine, ha interpretato Hal in Lanterna Verde del 2011. Quel cinecomic sarebbe stato considerato da molti come uno dei peggiori film di supereroi mai realizzati, in netto contrasto con l'approdo di Reynolds nel mondo della Marvel.

La serie televisiva di Lanterna Verde ambientata nel DCU, Lanterns, è stata descritta come una sorta di True Detective. Come suggerisce il titolo, la serie seguirà più versioni di Lanterna Verde invece di concentrarsi esclusivamente su Hal Jordan. In particolare, lo show seguirà "la nuova recluta John Stewart e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell'America".