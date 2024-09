Lanterns, Josh Brolin sarà Hal Jordan nel DC Universe? I fan si spaccano sul possibile casting

Il nuovo DC Universe di James Gunn potrebbe aver trovato un'altra Lanterna Verde fondamentale per il suo universo condiviso.

Secondo quanto riferito nella giornata di ieri, a Josh Brolin sarebbe stato offerto il ruolo di Hal Jordan, probabilmente il membro più famoso del Corpo delle Lanterne Verdi. Brolin potrebbe interpretare Jordan nella prossima serie Lanterns, un adattamento - ispirato a True Detective - incentrato sulla forza di polizia intergalattica della DC Comics.

L'attore non è nuovo agli adattamenti di fumetti in live-action: in carriera ha interpretato Cable in Deadpool 2 (ironicamente al fianco di Ryan Reynolds, che aveva interpretato Hal Jordan in Lanterna Verde del 2011) e Thanos in vari progetti del Marvel Cinematic Universe, tra cui il film campione di incassi Avengers: Endgame. Brolin ha anche una certa familiarità con la DC stessa, in quanto ha interpretato Jonah Hex nel film standalone del 2010 sul pistolero.

Deadpool 2: Josh Brolin in un momento del film

Anche se non c'è nulla di ufficiale, i fan della DC sono già impazziti all'idea che Brolin potrebbe indossare l'Anello delle Lanterne Verdi, ma le reazioni si sono leggermente polarizzate nelle ultime ore, tra chi non vede l'ora che un attore così apprezzato interpreti il personaggio e chi invece vorrebbe vedere qualcun altro al suo posto. Di seguito potete leggere alcune di queste reazioni.

Qual è la trama di Lanterns?

La serie avrà come protagonisti Hal Jordan e John Stewart ed è stata creata da Chris Mundy (Ozark), autore inoltre della sceneggiatura insieme a Damon Lindelof (Watchmen) e Tom King, apprezzato autore di fumetti.

Al centro della storia ci saranno il nuovo arrivato John Stewart e la leggenda Hal Jordan, ruolo che dovrebbe essere affidato a Brolin. I due poliziotti intergalattici verranno quindi attirati verso qualcosa di profondamente misterioso dopo che si ritrovano a investigare su un omicidio avvenuto sulla Terra.

Lanterns: confermata la data di inizio riprese, quanti anni avranno John Stewart e Hal Jordan?

La prima stagione dello show sarà composta da otto episodi e le riprese dovrebbero iniziare nel gennaio 2025, proseguendo fino al mese di giugno. Il debutto potrebbe quindi avvenire sugli schermi americani alla fine dell'anno o all'inizio del 2026.