Lanterna Verde a rischio nel DCU: James Gunn avverte che nessun eroe è al sicuro

Il nuovo universo DC guidato da James Gunn e Peter Safran continua a espandersi tra serie e film, ma il regista ha chiarito che anche personaggi centrali come Lanterna Verde o Lois Lane potrebbero non sopravvivere alle prossime storie.

Il DCU targato James Gunn e Peter Safran ha preso ufficialmente il via a dicembre 2024 con la serie animata Creature Commandos, già confermata per una seconda stagione. A seguire è arrivato l'atteso film Superman, approdato nelle sale nel luglio 2025 con David Corenswet nei panni dell'Uomo d'Acciaio. Dopo queste prime tappe, il nuovo universo narrativo sta continuando a prendere forma con serie, spin-off e progetti cinematografici che mettono in discussione persino la sorte degli eroi più amati.

Peacemaker 2 e le parole di Gunn sui personaggi del DCU

Il progetto successivo a Superman è la seconda stagione di Peacemaker. I primi tre episodi della serie con John Cena sono già disponibili su HBO Max, mentre i successivi arriveranno ogni giovedì fino al finale previsto per il 9 ottobre 2025. Proprio in questo contesto, James Gunn ha risposto su Threads a una domanda spinosa: è possibile che personaggi centrali come Harcourt, Economos, Eagle, Lois Lane o Guy Gardner/Lanterna Verde possano morire senza essere salvati dal multiverso? La risposta del regista è stata secca: "Certo. Queste sono storie. La gente muore nelle storie".

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

Chi conosce il percorso di Gunn sa che l'idea non è nuova. In Guardiani della Galassia, Groot è morto per poi rinascere come Baby Groot, mentre Yondu (Michael Rooker) ha trovato la sua fine definitiva in Guardiani della Galassia Vol. 2. Anche in The Suicide Squad del 2021 non sono mancate sorprese: Rick Flag, interpretato da Joel Kinnaman, è stato ucciso da Christopher Smith/Peacemaker. Eppure, proprio grazie al concetto di multiverso, Kinnaman tornerà nei nuovi episodi della serie. Gunn, insomma, non ha paura di giocare con il destino dei suoi personaggi, anche quando sono molto amati dal pubblico.

Lanterna Verde e i prossimi capitoli del DCU

Le dichiarazioni del regista riportano l'attenzione su uno dei titoli più attesi: Lanterns. La serie, prevista per il 2026, vedrà protagonista Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion. Con le parole di Gunn, è chiaro che nemmeno un personaggio iconico come Lanterna Verde può considerarsi al sicuro. Dopo Peacemaker 2, il calendario DCU è già fitto: Supergirl di Craig Gillespie con Milly Alcock arriverà il 26 giugno 2026, seguita dall'11 settembre dallo standalone su Clayface firmato James Watkins. Infine, Man of Tomorrow riporterà sul grande schermo David Corenswet e Nicholas Hoult nei ruoli di Superman e Lex Luthor, consolidando le fondamenta del nuovo universo cinematografico.

Supergirl: Milly Alcock con il costume sul set di Superman

Le affermazioni di Gunn mostrano un approccio radicale: anche i personaggi più amati possono cadere e non è detto che il multiverso sia la scappatoia di sempre. Per il pubblico significa aspettarsi colpi di scena in grado di cambiare davvero il corso delle storie. La promessa è chiara: nel DCU nessuno è intoccabile.