L’amore infedele - Unfaithful, stasera su Rai4 il thriller con Richard Gere e Diane Lane

Stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) la prima serata si tingerà di noir con L'amore infedele - Unfaithful, thriller erotico diretto da Adrian Lyne, con protagonisti Richard Gere e Diane Lane.

La locandina di L'amore infedele - Unfaithful

Unfaithful racconta la storia di Edward (Richard Gere) e Connie (Diane Lane), una coppia borghese nella New York di inizio terzo millennio, che entra in crisi quando la donna perde la testa per il giovane libraio Paul (Olivier Martinez).

Edward scopre il tradimento della moglie e, preso dall'impeto, compie un gesto folle, innescando così una reazione a catena che porterà a conseguenze imprevedibili.

L'amore infedele - Unfaithful è quello che accade quando il regista di Nove settimane e mezzo, Attrazione fatale e Proposta indecente mette le mani su Stephane, una moglie infedele, diretto nel 1969 da Claude Chabrol, caricando la storia di ulteriore morbosità ma peccando forse troppo spesso di eccessivo "mestiere" nel farlo.

Strepitosa Diane Lane, che vince un Satellite Award con Migliore attrice protagonista, e per il ruolo di Connie Sumner "rischia" di portarsi a casa anche Oscar e Golden Globe.