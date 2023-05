L'amore infedele - Unfaithful stasera su Rai 2: trama e cast del film con Richard Gere

Stasera in prima serata, Rai 2 manda in onda L'amore infedele - Unfaithful: trama, recensione e cast del film con Richard Gere.

L'amore infedele - Unfaithful è il thriller erotico che sarà trasmesso stasera, 18 maggio, alle 21:20, su Rai 2. La regia del film è stata affidata a Adrian Lyne. La sceneggiatura è firmata da Alvin Sargent e William Broyles Jr. Trama, recensione, trailer, curiosità e cast del lungometraggio.

L'amore infedele - Unfaithful: trama

Un incontro casuale per le vie di New York stravolge la vita di Connie, moglie felice di Edward e madre di un simpatico ragazzino. Aiutata per strada da un giovane e affascinante artista, Paul Martel, la donna sale a casa sua e subito scoppia la passione. Connie si lascia travolgere da una storia che la porta a mentire al marito e a trascurare la sua famiglia. Finché Edward non si insospettisce e si accorge che qualcosa non va. Remake di "Stéphane, una moglie infedele" del 1968 di Claude Chabrol.

L'amore infedele - Unfaithful: curiosità

L'amore infedele - Unfaithful è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 20 settembre 2002. Il film è il remake di Stéphane, una moglie infedele di Claude Chabrol, film francese del 1969

L'attore Richard Gere e il regista Adrian Lyne si opposero al cambiamento proposto dallo studio riguardo alla trama del film. Inizialmente, si voleva presentare i personaggi dei Sumner come affetti da una relazione sessuale disfunzionale, ma Gere e Lyne desideravano invece rappresentare un matrimonio felice e un'infedeltà casuale. Alla fine, la sceneggiatura è stata riscritta per riflettere questa visione.

Per questo film Diane Lane è stata candidata come Migliore attrice protagonista agli Oscar 2003 e ai Golden Globe 2003.

