L'amore e altre seghe mentali: Giampaolo Morelli nel trailer della commedia

Riprendersi da una delusione sentimentale non è affatto facile. Ne sa qualcosa Giampaolo Morelli, che ha scelto di mettere in scena le difficoltà dei 45enni single nella sua nuova regia, L'amore e altre seghe mentali, in uscita il 17 ottobre distribuito da Vision Distribution.

Come svela il trailer del film, Morelli è anche protagonista di questa romcom fuori dai canoni che ironizza ampiamente sul mondo contemporaneo mettendo in scena la storia di 46enne single dopo una rottura dolorosa il quale ha scelto di dedicare la propria vita sessuale all'autoerotismo e al sesso virtuale, meno problematico e pronto a realizzare tutte le sue fantasie senza dover venire a patti con un membri dell'altro sesso. A fianco di Morelli, troviamo una scoppiettante Maria Chiara Giannetta, protagonista femminile della pellicola che comprende nel cast anche Leonardo Lidi, Marco Cocci, Giulia Fiume e Marco Messeri.

La sinossi

Dopo una delusione d'amore, Guido, 45 anni, ha dedicato vita sessuale unicamente alla compulsiva pratica dell'autoerotismo. La sua dedizione al sesso virtuale gli consente di realizzare le sue fantasie senza dover fare i conti col mondo reale: basta indossare un visore per mettere a segno tutte le sue immaginarie ed eccitanti conquiste. Anche i suoi migliori amici non se la passano meglio: Niky ha sviluppato un'ossessione per le relazioni online mentre Armando è incastrato in un matrimonio già finito da tempo. Ma un giorno Guido incontra Giulia, strampalata e sexy cameriera che lavora nel locale davanti al suo negozio e che lo travolgerà risvegliando in lui le emozioni e i sentimenti di cui pensava di essersi liberato per sempre.