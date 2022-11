L'Amica Geniale 4, Irene Maiorino interpreterà Lila da adulta? Ecco le ultime indiscrezioni

Irene Maiorino interpreterà il personaggio di Lila in età adulta ne L'amica Geniale 4? Alcune indiscrezioni sul web sembrano confermare la cosa, dando valore alle speculazioni che in questi mesi hanno alimentato l'attesa generale verso questa quarta stagione.

Dopo la conferma ufficiale di Alba Rohrwacher nei panni di Elena, i fan di tutto il mondo hanno cominciato a speculare sull'attrice più papabile per il ruolo di Lila, con una buona percentuale di ipotesi tutte in direzione della Maiorino. Ad apparentemente confermare questa idea per L'Amica Geniale 4 è ora entrato in gioco un post su Instagram pubblicato dall'azienda Rocchetti, nota per fornire parrucche sui set (cancellato poco dopo la sua pubblicazione e condiviso nuovamente dai fan sugli altri social).

Nell'immagine sono raffigurate due buste contenenti le parrucche per i due personaggi della nuova stagione, identificate coi loro nominativi in scena. Su quella per Elena hanno taggato la Rohrwacher, mentre su quella per Lila la Maiorino, forse a confermare proprio che sarà indirizzata a lei.

Per adesso, comunque, non c'è stato alcun annuncio ufficiale in merito all'interprete di Lila ne L'Amica Geniale 4, e vi invitiamo quindi a prendere con le pinze questa nuova informazione, restando in attesa di maggiori certezze.