L'amica geniale 2, Gaia Girace e Margherita Mazzucco: "Siamo amiche anche nella vita"

L'amica geniale 2 è tornata finalmente su Rai1 con protagoniste Gaia Girace e Margherita Mazzucco: nel corso di un'intervista a Giornalettismo, le due attrici hanno parlato del loro rapporto di amicizia fuori dal set e di altre piccole curiosità!

L'amica geniale . Storia di un nuovo cognome, questo il titolo completo della seconda stagione, porta ancora la firma di Saverio Costanzo, che ha condiviso la sedia da regista con Alice Rohrwacher: sua la direzione di due episodi. La sorella Alba Rohrwacher è tornata come voce narrante. Prodotta da Fandango e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, Umedia ed HBO, L'amica geniale 2 riporta sullo schermo Margherita Mazzucco, nei panni di una Lenù in partenza per l'università, e e Gaia Girace, nei panni di Lila alla ricerca del riscatto sociale.

L'amica geniale: un'immagine di Margherita Mazzucco e Gaia Girace nella seconda stagione

Durante l'intervista per Giornalettismo, Gaia Girace ha dichiarato: "C'e tanta complicità siamo diventate amiche anche nella vita. Non ci riusciamo a vedere perché abitiamo lontane ma abbiamo un gruppo e ci sentiamo sempre per messaggio." D'accordo anche, ovviamente, Margherita Mazzucco, che racconta ai giornalisti: "Anche se non ci vediamo sempre, perché io abito a Napoli, cerchiamo di sentirci spessissimo ed è nato un rapporto molto bello tra di noi. Ad entrambe piace molto Audrey Hepburn come attrice di riferimento, quindi abbiamo anche dei gusti in comune".

I loro personaggi, Lila e Lenù, amatissimi dal pubblico italiano, hanno un rapporto di amicizia quasi fuori dal tempo, come ha raccontato Margherita a Giornalettismo: "Un' amicizia come quella tra Elena e Lila non si vede più oggi, esternare i sentimenti in modo così sincero non accade più: questo è colpa dell'abitudine a mandare messaggi e utilizzare Instagram, questi sono mezzi che siamo costretti ad usare e creano un muro tra le persone." Splendidi gli ascolti dei primi due episodi de L'Amica Geniale 2, vista da una media di 6.854.000 telespettatori con il 29,3% di share, andando a doppiare la concorrenza.