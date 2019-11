L'amica geniale 2: la data di uscita ufficiale della nuova stagione su Rai1

L'amica geniale 2 ha una data di uscita ufficiale: lunedì 10 febbraio 2020 la serie tv targata RAI e tratta dai romanzi di Elena Ferrante tornerà su Rai1 con 4 nuovi appuntamenti in prima serata, che saluteranno il pubblico il 2 marzo 2020, in attesa di un rinnovo per la stagione 3.

L'amica geniale, dopo essere diventata un fenomeno letterario in giro per il mondo , ha debuttato sul primo canale RAI durante la scorsa stagione, risultando fin dalla prima puntata un enorme successo di critica e pubblico, con punte di quasi 8 milioni di spettatori durante le quattro prime serate di messa in onda. "L'amica geniale segna una svolta nella produzione della fiction italiana. Un traguardo, questo, frutto del lungo percorso di internazionalizzazione della serialità Rai": con queste parole la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha presentato lo show nel corso di una visita ufficiale al set napoletano avvenuto la scorsa settimana.

L'amica geniale - Storia di un nuovo cognome, questo il titolo completo della seconda stagione, porta ancora la firma di Saverio Costanzo, che ha condiviso la sedia da regista con Alice Rohrwacher: sua la direzione di due episodi. La sorella Alba Rohrwacher tornerà come voce narrante. Prodotta da Fandango e Wildside, in collaborazione con Rai Fiction, Umedia ed HBO, L'amica geniale 2 riporterà sullo schermo Margherita Mazzucco, nei panni di una Lenù in partenza per l'università, e e Gaia Girace, nei panni di Lila alla ricerca del riscatto sociale.