Lamborghini: Frank Grillo è Ferruccio Lamborghini nel drammatico trailer

Diffuso il full trailer di Lamborghini: The Man Behind the Legend, la biografia ad alta velocità del fondatore della celebre casa automobilistica italiana che ha il volto di Frank Grillo.

Il trailer anticipa le difficoltà che Ferruccio Lamborghini ha attraversato per realizzare l'auto che oggi è sinonimo di lusso. Il promo si apre mostrando le umili origini di Lamborghini (Romano Reggiani), che proviene da una famiglia contadina, ma è appassionato di auto da corsa. Questi due aspetti della sua vita modellano il suo futuro, visto che lo ritroviamo adulto e molto più ricco, a capo di un'azienda di trattori. Vediamo un ambizioso Lamborghini, interpretato da Frank Grillo, avvicinarsi a Enzo Ferrari (Gabriel Byrne) per cercare di negoziare un accordo su un modo per migliorare le sue auto di lusso, ma riceve un netto rifiuto. Questa è la scintilla che spinge Lamborghini a realizzare un'auto potente ed elegante. Il trailer mostra le sfide legate alla realizzazione di un'auto così all'avanguardia: le battute d'arresto, lo stress e i drammi familiari, oltre alla crescente rivalità tra Lamborghini e Ferrari, che include una corsa su strada tra i due. Il trailer si conclude con Lamborghini che esclama: "Compri una Ferrari quando vuoi essere qualcuno, compri una Lamborghini quando sei qualcuno!"

Di cosa parla Lamobrghini

Questa la sinossi di Lamborghini: ambientato nell'Italia del dopoguerra, Lamborghini racconta la vita dell'icona dell'industria automobilistica Ferruccio Lamborghini: dalla fondazione dell'azienda produttrice di trattori fino al raggiungimento del successo mondiale passando per la rivalità storica con Enzo Ferrari.

Il biopic diretto da Bobby Moresco è basato sul libro di Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio. Fanno parte del cast anche Matteo Leoni, Hannah van der Westhuysen, Giovanni Antonacci, Mira Sorvino, Fortunato Cerlino ed Eliana Jones.

Lamborghini uscirà nei cinema italiani a gennaio 2023.