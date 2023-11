L'Altra Via: clip in esclusiva dell'opera prima di Saverio Cappiello

In esclusiva una clip de L'Altra Via, pellicola di Saverio Cappiello ambientata in Calabria e incentrata sull'amicizia tra un calciatore a fine a carriera e un suo giovane ammiratore, al cinema dal 16 novembre con Verso Features.

Arriva al cinema il 16 novembre distribuito da Verso Features L'Altra Via, delicata storia che racconta l'amicizia nata tra un calciatore a fine carriera e un suo piccolo fan che sogna, a sua volta, di seguire le sue orme. Nell'occasione Movieplayer.it vi offre una clip esclusiva - che potete visualizzare insieme agli altri materiali video - contenente un dialogo tra il ragazzino, interpretato interpretato dal giovanissimo crotonese Giuseppe Pacenza, qui alla sua prima prova cinematografica, e Andrea Viscomi, capitano della squadra di calcio locale, l'U.S. Collidoro che ha il volto dell'attore Fausto Verginelli.

La storia de L'Altra Via

L'Altra Via si concentra sull'amicizia tra il piccolo Marcello, interpretato dal giovanissimo Giuseppe Pacenza, qui alla sua prima prova cinematografica e il calciatore a fine carriera Andrea Viscomi, alias Fausto Verginelli. La sceneggiatura è firmata da Giuseppe Gallo, che ha scritto il soggetto e la sceneggiatura originale del film, e da Saverio Cappiello.

L'Altra Via: Fausto Verginelli nel ruolo di Andrea mentre si prepara a calciare un rigore

Marcello è un ragazzino calabrese che sogna di diventare un calciatore e vive con la madre, Tereza in Calabria, in un quartiere popolare di Catanzaro. La storia è ambientata negli anni '90, nel periodo dei mondiali di calcio, Andrea è il capitano della squadra di calcio locale, l'U.S.Collidoro. Le loro vite s'intrecciano. L'amicizia con il calciatore riaccende nel ragazzo il desiderio di una figura paterna che non ha mai avuto e nel calciatore una spensieratezza ormai dimenticata, soprattutto per via di alcune partite truccate che lo vedono coinvolto. Il romanzo di formazione di Marcello incrocia la parabola discendente della carriera di Andrea, nel segno di un'amicizia necessaria per entrambi.

La colonna sonora del film contiene Io non piango di Franco Califano, brano nella sua versione originale del 1977 che racchiude il tema centrale del film: due solitudini che si incontrano.