L'Alligatore: da stasera su Rai2 la nuova serie tv crime con Matteo Martari

Stasera su Rai2, alle 21:20, debutta L'Alligatore, serie crime tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto, diretta da Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. Saranno quattro prime serate nel mercoledì di Rai2, mentre il box set è disponibile in anteprima su RaiPlay dal 18 novembre.

L'Alligatore: Matteo Martari nella serie

Ambientata nella Laguna Veneta L'alligatore (trovate qui la nostra recensione della nuova serie tv RAI) racconta le vicende di un ex galeotto ed ex cantante che per tutti è l'Alligatore, soprannome che gli calza a pennello, perché dopo essere finito in carcere da innocente, ha imparato a muoversi agilmente nella melma e nelle fosche paludi cittadine dove regna la criminalità.

In quei sette anni dietro le sbarre ha perso tanto, sicuramente troppo: l'amore e la voce. Adora il Blues, il Calvadòs e investiga, suo malgrado, a volte oltrepassando i limiti della legalità. Crede nell'amicizia, per lui quasi una fede, che gli consente di tenere insieme una bizzarra squadra di investigatori formata da un ambientalista pacifista, Max detto La Memoria e da un contrabbandiere con un passato nella malavita milanese, Beniamino Rossini.

Nella prima puntata l'avvocato Barbara Foscarini si presenta alla Cuccia, il locale dove l'Alligatore ha trovato rifugio. Alberto Magagnin, il suo assistito, sembra essere sparito nel nulla. Fatto alquanto strano, visto che si trova in regime di semilibertà e gli manca poco per scontare completamente la pena. Magagnin è un gigolò di provincia, un povero cristo che l'Alligatore ha conosciuto in carcere, dove è nata un'amicizia che ha continuato a legarli nonostante la distanza. L'Alligatore ha una motivazione for-te per accettare il caso, non esita, si mette subito all'opera, scopre che Magagnin ha ricominciato con l'eroina e che, soprattutto, aveva una relazione con una donna più matura di lui, Piera Belli. L'Alligatore riesce ad arrivare all'abitazione della donna, ma arriva tardi: anche Piera Belli è morta e nel suo appartamento c'è il telefono di Magagnin

L'Alligatore: una scena con Matteo Martari

A vestire i panni di Marco Buratti detto Alligatore, Matteo Martari, che è stato chiamato a dare corpo e voce - dai toni bassi e rauchi come chi ha frequentato i luoghi più umidi e fumosi del nord est - a questo particolarissimo personaggio letterario.

Protagonisti con lui, Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini, Valeria Solarino è Greta, Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E, ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli, Eleonora Giovanardi in quello di Virna, Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

L'Alligatore è una coproduzione Rai Fiction - Fandango, prodotta da Domenico Procacci per Fandango, con la supervisione artistica di Daniele Vicari. Le sceneggiature sono di Andrea Cedrola, Laura Paolucci con la collaborazione di Massimo Carlotto che insieme hanno firmato anche il soggetto di serie e i soggetti di puntata.