L'allenatore nel pallone: Lino Banfi è ancora Oronzo Canà stasera su Rete 4

L'allenatore nel pallone torna in TV, stasera su Rete 4, e non soltanto nella prima serata: Lino Banfi ci farà compagnia, infatti, anche a partire dalle 23:40 con L'allenatore nel pallone 2.

L'allenatore nel pallone, in onda alle 21:27

Lino Banfi è l'allenatore nel pallone

L'allenatore Oronzo Canà (Lino Banfi) viene assunto dal presidente della squadra Longobarda, neopromossa in serie A, e si reca in Brasile, per riparare alla disastrosa campagna acquisti condotta dal presidente. Torna in Italia con il prodigioso Aristoteles (Urs Althaus), una giovane promessa del calcio che risolleverà le sordi della squadra...

Diretto nel 1984 da Sergio Martino, L'allenatore nel pallone è diventato un cult della commedia italiana, non soltanto per l'interpretazione indimenticabile di Lino Banfi ma anche per la presenza di tanti calciatori e commentatori sportivi assai noti all'epoca, da Carlo Ancelotti a Zico, da Gampiero Galeazzi a Nando Martellini.

L'allenatore nel pallone 2, in onda alle 23:40

Oronzo Canà (Lino Banfi) in una scena de L'allenatore nel pallone 2 (2007)

Sergio Martino e Lino Banfi riportano sullo schermo Oronzo Canà e le sue mirabolanti avventure a distanza di 24 anni rispetto al primo capitolo. L'allenatore ha una nuova missione, salvare la Longobarda dalla zona retrocessione per la Serie B. Il simpatico ed impacciato allenatore potrà tornare ad utilizzare il modulo che lo rese tanto famoso: il 'Bi-zona'.

Ancora una volta, tra i protagonisti molti nomi del calcio moderno: da Francesco Totti ad Alessandro Del Piero, da Luciano Spalletti a Carlo Mazzone.