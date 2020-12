L'allenatore nel pallone in blu-ray, la recensione: Oronzo Canà e la bizona come non li avete mai visti prima

Lino Banfi è l'allenatore nel pallone

Il mitico Oronzo Canà è arrivato in alta definizione. Come vedremo nella recensione de L'allenatore del pallone in blu-ray, un cult assoluto e intramontabile della commedia italiana è disponibile per la prima volta in HD in un'edizione Mustang per la collana "La cineteca di Gianni Canova", con il video realizzato dalla recente versione restaurata a cura della Cinema Communications Services con il sostegno di Infinity e RTI gruppo Mediaset.

La Longobarda e la bizona nella veste più smagliante

L'allenatore nel pallone: la cover del blu-ray

Le gesta della mitica Longobarda allenata da Oronzo Canà, le famose tattiche del mister interpretato da Lino Banfi con concetti che sono rimasti impressi nella mente dei calciofili, come la leggendaria bizona e l'insolito 5-5-5, la saudade del brasiliano Aristoteles nonché gli intrighi dei maneggioni del calcio Gigi e Andrea, si possono vedere adesso come mai è stato possibile prima, perché la parte tecnica è decisamente convincente e permette di apprezzare fino in fondo questo film del 1984, nel quale sono protagonisti anche molti personaggi reali del calcio dell'epoca.

L'allenatore nel pallone: Urs Althaus in una scena del film

Il video: grazie al restauro dettaglio super e croma vibrante

L'allenatore nel pallone: una scena del film

Come si diceva, dopo un restauro la parte più attesa dell'edizione era sicuramente il video, che viene promosso a pieni voti. Il restauro è stupendo, il video ottimo con un quadro incredibilmente pulito, nitido e compatto, che sfodera anche un dettaglio sbalorditivo per un film di 36 anni fa e per una commedia italiana. La grana originale è presente, leggera e piacevole, non manomessa da nessun filtro, ma a colpire è soprattutto il croma vibrante, con colori vigorosi, vivaci e brillanti, come è possibile vedere non solo durante le partite, ma anche ad esempio nei costumi delle ragazze nello spettacolo del locale brasiliano. C'è qualche lieve flessione qua e là, soprattutto quando si utilizza materiale reale di archivio, ma ribadiamo che la resa complessiva è ottima.

L'audio: scena sonora limitata ma pulita

L'allenatore nel pallone: una scena del film

L'audio non ha potuto per ovvi motivi subire un analogo upgrade, in ogni caso il DTS HD 2.0 Dual Mono offre un ascolto pulito e senza grosse sbavature. Naturalmente la spazialità è molto limitata anche nei momenti più movimentati, come del resto la dinamica, la scena sonora è racchiusa all'asse anteriore, ma comunque l'ascolto scorre via liscio e piacevole, grazie anche a dialoghi che denotano un buon timbro.

L'allenatore nel pallone: Lino Banfi in una scena del film

Gli extra: un film entrato nell'immaginario collettivo

Lino Banfi è l'allenatore nel pallone Oronzo Canà

Pochi gli extra, ma si tratta di due contributi molto interessanti. Il primo è denominato Un cinema che palleggia, fa dribbling e va a rete, un'introduzione al film di Gianni Canova (6' e mezzo), che propone riflessioni interessanti sul film, fra le quali l'emergere, in mezzo ai tipici toni da commedia italiana, di importanti messaggi anti-razzisti e anti-omofobi, soprattutto per quelli che erano i canoni gli anni Ottanta. Nel secondo contributo, Canà e la Longobarda fanno parte del calcio italiano (6'), il giornalista Andrea Brandi, che tra l'altro appare nel sequel, racconta di come il film sia entrato nell'immaginario collettivo degli appassionati di calcio, introducendo delle parole tipo bizona, confusione tattica e 5-5-5, che vengono ripresi scherzosamente ancora adesso nelle discussioni sulle vere partite di calcio. E spiega come in questo la commistione tra personaggi immaginari e veri calciatori che si vede nel film, abbia giocato un ruolo decisivo.