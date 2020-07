Laguna blu e le scene di nudo: Brooke Shields e Christopher Atkins tra controfigure ed imprevisti

Le controfigure di Brooke Shields e Christopher Atkins in Laguna blu dovettero affrontare una serie di problemi ed imprevisti durante le riprese del film cult.

La maggior parte delle scene di nudo di Laguna blu in cui compaiono Brooke Shields e Christopher Atkins vennero girate quasi esclusivamente con controfigure a causa della giovane età e dell'imbarazzo degli attori. La controfigura della Shields si spezzò la schiena durante le riprese: per sostituirla venne scelta una ragazza che era stata originariamente assunta dalla produzione per addestrare i delfini.

I protagonisti di Laguna Blu: Christopher Atkins e Brooke Shields

La controfigura di Christopher Atkins invece, inizialmente, era uno dei piloti che si occupavano di traspostare le attrezzature e la troupe dalla terraferma delle Figi verso l'isola dove è stato girato il film. Fu lui ad interpretare la maggior parte delle scene di nudo con la controfigura della Shields e perfino alcuni stunt.

Laguna blu è un film diretto da Randal Kleiser, interpretato da Atkins e dall'allora quattordicenne Brooke Shields e tratto dal romanzo La laguna azzurra di Henry De Vere Stacpoole. Il successo commerciale della pellicola fu notevole: nel mercato nordamericano incassò oltre 58 milioni di dollari con un budget stimato di circa 4,5 milioni di dollari.

Il film ottenne una candidatura all'Oscar, per la migliore fotografia, ai Saturn Award come miglior film d'avventura e al Golden Globe per la nuova star dell'anno, purtroppo però la pellicola vinse soltanto il Razzie Awards 1980 alla peggiore attrice, andato a Brooke Shields. Questo fece riflettere i produttori che prima di scegliere la Shields avevano pensato di assegnare il ruolo della protagonista a Barbara De Rossi.