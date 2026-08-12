Ladyhawke: quando un'eclissi solare è l'unica speranza di un amore proibito

Nel fantasy diretto da Richard Donner, il raro incontro tra il sole e la luna offre a due amanti l'occasione di sfidare un incantesimo. E dopo 40 anni è ancora uno dei film più suggestivi da vedere.

L'eclissi solare ci invita a sollevare lo sguardo verso il cielo, come se per un istante il tempo stesso potesse trattenere il respiro. E diventa anche l'occasione per tornare a uno dei fantasy più romantici e struggenti degli anni Ottanta: Ladyhawke.

In esso, iinfatti, il passaggio della Luna davanti al Sole non è solo un'immagine di straordinaria bellezza: è una frattura nel destino, un varco raro e precario in cui un amore condannato può finalmente tentare di esistere nella stessa forma, nello stesso istante, sfidando per un attimo l'eternità della maledizione.

Perché quella di Ladyhawke è l'eclissi più romantica e magica del cinema

Michelle Pfeiffer in Ladyhawke

Diretto da Richard Donner e arrivato nelle sale nel 1985, Ladyhawke costruisce la sua storia intorno a una separazione apparentemente invincibile. Il cavaliere Etienne Navarre e la nobildonna Isabeau d'Anjou, interpretati da due meravigliosi Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer, si amano, ma la gelosia del Vescovo di Aquila ha trasformato il loro sentimento in una punizione senza fine.

Sempre insieme, eternamente divisi. Finché il sole sorgerà e tramonterà. Finché ci saranno il giorno e la notte

L'incantesimo impedisce ai due di condividere la stessa vita. Quando splende il Sole, Isabeau è un falco; dopo il tramonto, invece, Navarre diventa un lupo. Il passaggio tra luce e oscurità permette loro di vedersi con sembianze umane soltanto per un istante. Abbastanza per riconoscersi, mai abbastanza per stare insieme.

A ribaltare la situazione è il monaco Imperius, convinto che una particolare configurazione celeste possa ingannare la maledizione. Nel momento in cui il giorno assume improvvisamente l'aspetto della notte, le trasformazioni perdono il loro sincronismo. L'eclissi solare apre così una minuscola breccia nel sortilegio e accompagna i protagonisti verso lo scontro decisivo.

Location da sogno per un film diventato cult

Rutger Hauer nella scena clou del film

Il fascino di Ladyhawke nasce principalmente dal suo equilibrio tra avventura, romanticismo e ironia. A portare leggerezza nella vicenda è Philippe Gaston, ladruncolo interpretato da Matthew Broderick. Fuggito dalle prigioni del Vescovo, il giovane finisce coinvolto nei piani di Navarre e diventa il tramite tra personaggi che sembrano appartenere a mondi diversi.

Richard Donner, già regista di Superman e futuro autore di Arma letale, orchestra duelli, inseguimenti e atmosfere da fiaba senza rinunciare alla malinconia. Il risultato è un fantasy lontano dalle saghe contemporanee, più lineare nella contrapposizione tra eroi e antagonisti, ma ancora capace di coinvolgere grazie alla forza della sua storia d'amore.

Un contributo fondamentale arriva anche dai paesaggi italiani. Le riprese interessarono diverse regioni e trasformarono castelli, borghi e altopiani in un Medioevo sospeso tra realtà e immaginazione. Tra i luoghi più celebri c'è sicuramente Rocca Calascio, in Abruzzo, scelta per ospitare alcune sequenze e diventata nel tempo inseparabile dall'identità del film.

L'eclissi di Ladyhawke è esistita davvero?

La presenza di riferimenti storici e geografici ha spinto alcuni appassionati a cercare un'eclissi compatibile con l'epoca suggerita dal racconto. L'ipotesi più affascinante - e quella che si avvicina di più - conduce al fenomeno anulare del 23 marzo 1270, anche se la cronologia del film non offre elementi sufficienti per una risposta definitiva.

Ladyhawke, del resto, non pretende di ricostruire un evento astronomico, ma utilizza l'eclissi come una chiave poetica: per pochi minuti il cielo cambia le proprie regole e concede ai protagonisti ciò che il mondo ha negato loro. È proprio questa idea, semplice e potentissima, ad aver reso il film un classico ancora oggi amatissimo.