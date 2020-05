Ladyhawke, Rutger Hauer e il bizzarro rapporto con uno dei falchi sul set: "si gonfiava tutto"

Vennero usati più falchi per le riprese di Ladyhawke, dovevano volare e stare appollaiati sul braccio di Rutger Hauer, ma uno fu inutilizzabile: ecco perché.

Per le riprese di Ladyhawke, film del 1985 diretto da Richard Donner, vennero utilizzati svariati falchi, alcuni dovevano volare seguendo dei percorsi mentre altri dovevano stare appollaiati sul braccio di Rutger Hauer, ma uno di questi risultò inutilizzabile a causa del suo amore incondizionato nei confronti dell'attore.

Al falco presente nella maggior parte delle scene di Ladyhawke, che fu girato in numerose location in Italia, fu dato il nome di "Spike Il Secondo", lavorò presso la Universal Bird Show fino al 2000, in seguito fu trasferito e divenne Ambasciatore di Audubon fino alla sua morte avvenuta nel maggio 2007.

Furono utilizzati diversi falchi durante le riprese di Ladyhawke, a seconda delle necessità e delle circostanze. Quello presente nella scena della trasformazione, ad esempio, era il celebre Spike e fu scelto a causa del suo meraviglioso piumaggio.

Uno dei falchi che doveva stare sul braccio di Hauer si rivelò per lo più inutilizzabile poiché, godendo così tanto della compagnia dell'attore, era solito increspare le sue piume quando era appollaiato sul suo braccio e, così facendo, sembrava più un pollo che un maestoso falco. In seguito lo stesso Rutger dichiarò: "Era impossibile girare una scena con lui, ogni volta che mi si avvicinava si gonfiava tutto."