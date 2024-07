Lady Oscar torna con un nuovo anime: ecco il trailer del film in arrivo nel 2025

Lady Oscar tornerà sugli schermi: nei primi mesi del 2025 arriverà infatti sugli schermi giapponesi La rosa di Versailles, di cui è stato condiviso il trailer.

Il nuovo adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda è stato realizzato dallo studio MAPPA e il video condiviso online mostra le prime scene.

Il nuovo adattamento del manga

L'anime diretto da Ai Yoshimura è stato scritto da Tomoko Komparu. Mariko Oka ha avuto l'incarico di character designer, mentre le musiche originali sono state firmate da Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

La rosa di Versailles, la cui storia è diventata famosa in Italia con il titolo di Lady Oscar, ha come protagonista Oscar François de Jarjayes, che il padre generale ha fatto crescere come se fosse un ragazzo ed è diventata capitano, occupandosi anche di difendere la giovane Maria Antonietta.

La giovane nobile arrivata dall'Austria, destinata a diventata regina, come rivela il trailer, rimane subito affascinata dalla donna con cui stringe un legame di stima e affetto reciproco. Nella storia sono coinvolti anche il popolano André Grandier, servo e amico d'infanzia di Oscar, e il conte svedese Hans Axel von Fersen.

La storia si svolge nella Francia del XVIII secolo, dove andranno incontro al proprio tragico destino.

La popolare serie animata

Il manga di Ikeda è stato pubblicato in Giappone dal 1972 al 1973, ispirandosi alla biografia Maria Antonietta - Una vita involontariamente eroica scritta da Stefan Zweig.

L'adattamento più famoso è la serie televisiva anime in 40 episodi diretta da Tadao Nagahama e Osamu Dezaki nel 1979, poi arrivata in Italia con il titolo Lady Oscar all'inizio degli anni '90.

Lady Oscar: a 35 anni dalla prima messa in onda, i 5 motivi per cui è diventato un cult

Sugli schermi italiani, dove ha debuttato per la prima volta su Italia 1, ha subito varie censure nei dialoghi e in alcune sequenze. Nella versione restaurata da Yamato Video, pubblicata in DVD dal 2001, è invece stata proposta integralmente con la sigla de I Cavalieri del Re in apertura e in chiusura.