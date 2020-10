Lady Oscar: da oggi su Sky e NOW TV la programmazione dedicata alla serie anime cult

Grande festa da oggi su SKY e NOW TV dove è arrivata Lady Oscar. Dal 1° al 4 ottobre, dalle 6.00 alle 10.00, sarà Sky Atlantic a mandare in onda 10 episodi al giorno della serie anime che ha appassionato intere generazioni. E per chi vorrebbe tanto rivedere le avventure di Oscar e André ma non può farlo di mattina, niente paura: tutte le puntate saranno disponibili anche On Demand su Sky e in streaming su NOW TV a partire da oggi, giovedì 1° ottobre.

Non è finita qui: domenica 4 ottobre Sky Atlantic +1 (canale 111) sarà interamente dedicato alla maratona di tutti i 40 episodi di Lady Oscar. Una maratona lunga un giorno per l'indimenticabile eroina che ha fatto appassionare intere generazioni alle vicende, alle battaglie, agli intrighi, ai fastosissimi balli e agli amori della reggia di Versailles diventando uno dei personaggi più amati di sempre.

Ecco la programmazione completa:

dal 1° al 4 ottobre: 10 episodi al giorno, dalle 6:00 alle 10:00 di mattina su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV

domenica 4 ottobre: maratona Lady Oscar dalle prime ore del mattino. Tutti e 40 gli episodi della serie in onda su Sky Atlantic+1 e in streaming su NOW TV

dal 1° ottobre: tutti gli episodi disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW TV

Adattamento del manga creato da Riyoko Ikeda nel 1972, ispirato alla biografia della regina Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig, l'anime arrivò in Italia nel 1982 con il titolo Lady Oscar e riscosse da subito un enorme successo diventando uno dei cartoni animati più amati di sempre. Rispetto al manga, in cui

Oscar François de Jarjayes, meglio conosciuta come Lady Oscar, aveva acquisito un ruolo di rilievo solo nella seconda parte, la serie anime rese il personaggio protagonista assoluto, e questo per inseguire il gusto di quella parte di lettori che aveva dimostrato di amare moltissimo le storie incentrate su quella ragazza spinta dal padre alla carriera militare, e sul fedele André.

Ambientata, come il manga, negli anni che hanno preceduto la Rivoluzione Francese, la serie racconta la vita alla corte di Versailles di Lady Oscar, comandante della Guardia Reale, nata donna, ma cresciuta dal padre come un maschio, profondamente legata a Maria Antonietta. In 40 episodi, l'anime ruota attorno agli intrighi e alle battaglie che hanno interessato la corte di Versailles e agli avvenimenti degli ultimi anni dell'Ancient Régime.