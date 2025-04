Lady Oscar: il film animato, Le rose di Versailles, ha una data di debutto ufficiale su Netflix

Netflix ha annunciato l'arrivo sulla propria piattaforma streaming del nuovo film animato di Lady Oscar, intitolato Le rose di Versailles, basato sull'omonimo manga di Riyoko Ikeda.

Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche giapponesi lo scorso 31 gennaio, il film è pronto a sbarcare anche in streaming in Italia, per la gioia di tutti i fan.

La data di uscita di Le rose di Versailles - Lady Oscar

Il film sarà disponibile su Netflix il prossimo 30 aprile, e da quanto risulta dalle ultime informazioni, la versione sarà comprensiva del doppiaggio italiano.

Lady Oscar in una sequenza con la spada

Il film è diretto da Ai Yoshimura, con la sceneggiatura scritta da Tomoko Konparu, e le musiche di Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto. L'opera originale, il manga di Riyoko Ikeda, venne pubblicato tra il 1972 e il 1973. Si tratta del secondo adattamento animato dopo l'omonima serie uscita nel 1979.

La trama di Le rose di Versailles - Lady Oscar

Il film di Lady Oscar è ambientato verso la metà del diciottesimo secolo, quando Austria e Francia pensano di orchestrare un matrimonio che possa unire le due monarchie e rinsaldare il rapporto con la Prussia. Da una parte Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena e dall'altra Luigi XVI.

Ad intrecciarsi in questa trama ci pensa Oscar Françoise de Jarjayes, una ragazza di nobile famiglia educata dal padre come un uomo per far sì che diventi il generale della guardia reale francese come accadde ai suoi discendenti.

Primo piano di Lady Oscar

La serie tv animata molto celebre dalla fine degli anni '70 in poi è disponibile su Amazon Prime Video grazie alla nuova edizione di Yamato Video e con tutti i quaranta episodi che compongono la serie, molto conosciuta anche in Italia dalle generazioni successive, fin soprattutto agli anni '80 e '90 grazie al merchandising e all'impatto culturale.