Lady Oscar: la storia vera che ha ispirato il cartone animato

Il cartone animato di Lady Oscar trae ispirazione da una storia vera: quella di Marie-Jeanne Schellink, una donna che si arruolò nell'esercito francese intorno al 1792, travestita da uomo, e si batté nello scontro di Jemappes. Anche il nome di Lady Oscar è vero: si ispira a François Augustin Reynier de Jarjayes, un conte che cercò di salvare la famiglia reale durante la rivoluzione.

La protagonista dell'anime Lady Oscar

La Schellink iniziò la sua carriera militare, rapida e gloriosa, all'età di 35 anni, il 15 aprile 1792, arruolandosi nel 2° Battaglione belga. Il 15 giugno 1792 fu nominata caporale, in seguito sergente e nel marzo del 1797 fu fatta prigioniera di guerra in Austria. Tornò in Francia l'11 giugno 1798 e fu nominata seconda luogotenente il 9 gennaio 1806.

Marie-Jeanne prese parte alla battaglia di Jemappes dove venne ferita da sei colpi di sciabola; si narra, inoltre, che Napoleone, davanti ad uno spiegamento di soldati, le appuntò la medaglia ed encomiandola la mostrò come esempio, con le seguenti parole: "Inchinatevi al cospetto di questa donna straordinaria, perché è una delle glorie del nostro impero".

La protagonista in una sequenza dell'anime Lady Oscar

Nel cartone animato Lady Oscar muore durante la Presa della Bastiglia e questa sequenza si discosta dalla storia vera: Marie-Jeanne Schellinck, infatti, abbandonò la carriera militare nel 1795 quando si sposò con il tenente Louis-Joseph Decarmin e si stabilì a Lille dove morì nel 1840 a 83 anni.