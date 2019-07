Lady Gaga attaccata dai troll russi per la fine dell'amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk

Lady Gaga sta subendo un attacco da parte dei troll russi su Instagram dove, un gruppo di fan molto agguerriti, sta condividendo innumerevoli commenti negativi a causa della sua presuta storia d'amore con Bradley Cooper.

La popstar e l'attore, nonostante le indiscrezioni parlino persino di una convivenza nella città di New York, hanno dichiarato di essere solo amici, ma online c'è chi incolpa la protagonista di A Star is Born della fine del matrimonio con Irina Shayk.

Tra i commenti al post condiviso da Lady Gaga per lanciare la sua linea di cosmetici prodotti da Haus Laboratories sono quindi apparsi molti commenti scritti in russo in cui si invitano gli altri utenti ad attaccare la cantante.

Tra le frasi pubblicate ci sono "Non avete scritto un commento a Gaga? Allora non siete russi", "Le gambe della nostra Irina sono sempre più lunghe", "Non mi è piaciuta Gaga fin dall'inizio" e l'esilarante "Non ha foto con gli orsi, non sa come far partire un reattore nucleare e i ragazzini smetteranno di bere vodka ascoltando la sua musica".

I troll online sostengono infatti che Lady Gaga abbia causato la rottura tra Bradley Cooper e la loro beniamina Irina Shayk e da settimane sono determinati a esprimere il proprio dissenso commentando ogni foto pubblicata dalla star. I fan della popstar stanno cercando di difenderla online, ma l'"invasione" russa sembra davvero impossibile da arginare e fermare.