Lady Gaga nega la love story con Bradley Cooper: "I social media sono la toilette di Internet"

La presunta love story tra Lady Gaga e Bradley Cooper sta facendo esplodere i social, ma cosa ne pensano i diretti interessati? Lady Gaga ha commentato il rumor in un'ospitata da Jimmy Kimmel Live in cui ha negato qualsiasi deriva romantica. Ad alimentare le voci del flirt, già sulla bocca di tutti da tempo, era stata l'infuocata performance di Shallow agli Oscar.

Jimmy Kimmel ha colto al palla al balzo chiedendo direttamente conferma a Lady Gaga: "Hai un forte legame con Bradley che subito, e questo è un complimento, ha spinto le persone a pensare che foste innamorati".

La cantante e attrice, che ha portato con sé in trasmissione l'Oscar conquistato proprio per Shallow, miglior canzone dell'anno, ha alzato gli occhi al cielo per poi smentire una volta per tutte la storia della presunta relazione sentimentale col collega: "Prima di tutto, i social media francamente sono la toilette di internet. Ciò che è stato fatto alla cultura pop è incredibile. E le persone vedono l'amore perché è ciò che vogliono vedere."

Parlando di Shallow, Lady Gaga ha proseguito: "Questa è una canzone d'amore. Il film, A Star Is Born, è una storia d'amore. Abbiamo lavorato così duramente, abbiamo provato tutta la settimana per quella performance. Sapete che non cedo volentieri il controllo di una performance live sul palco e le ho fatte un milione di di volte, ma Bradley è il regista del film ed è anche il regista dei momenti musicali in esso contenuti. Sapevo che aveva una visione, così gli ho chiesto come avremmo dovuto esibirci. E lui ha organizzato tutto."

Lady Gaga ha ammesso che la chimica con Bradley Cooper era voluta ed era necessaria per il buon esito della performance musicale: "Dal punto di vista dell'esibizione, era importante che entrambi fossimo connessi tutto il tempo. Ho avuto le mie braccia intorno a Tony Bennett per tre anni di tour mondiale. Quando canti canzoni d'amore, vuoi che le persone percepiscano quel sentimento."

