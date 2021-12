Lady Gaga elogia la "spettacolare" performance Bradley Cooper in Nightmare Alley: "Film incredibile"

Lady Gaga ha elogiato Bradley Cooper per la sua spettacolare performance in La fiera delle illusioni - Nightmare Alley: l'attrice di The House of Gucci ha elogiato Cooper su Twitter la scorsa domenica, congratulandosi anche con il regista premio Oscar Guillermo del Toro.

Il film, appena uscito negli stati uniti e in arrivo a gennaio nelle sale italiane, è basato sul romanzo di William Lindsay Gresham del 1946 ed è ambientato negli anni '40. "Nightmare Alley è un film fantastico con un cast straordinario, congratulazioni a @RealGDT. Bradley è spettacolare, Cate e Rooney sono immensi! L'ho adorato moltissimo. Correte a vederlo!" ha scritto su Twitter la Gaga.

Il regista di A Star Is Born ha recentemente tessuto le lodi della Gaga durante una conversazione con il regista di House of Gucci, tenutasi la scorsa settimana per Variety, ricordando di essere rimasto colpito dalla collega durante le riprese del film del 2018.

"Lavorare con lei è stato incredibile ma ricordo perfettamente quale fu la scena che mi sconvolse profondamente. Sembrava semplice ma ho pensato che fosse un compito arduo: quando il mio personaggio porta [Ally] sul palco per la prima volta, guardando Lady Gaga sembrava veramente che fosse salita sul palco per la prima volta in quel preciso momento", ha detto Bradley Cooper a proposito della sua performance.