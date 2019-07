Lady Gaga, altro che Bradley Cooper: eccola con il nuovo fidanzato! (foto)

Lady Gaga sta insieme a Bradley Cooper? Niente affatto! Anzi, ha un nuovo fidanzato, come tutti si stanno affrettando a scrivere in queste ore, che non appartiene al mondo dello spettacolo, almeno non a quello che compare sulle copertine delle riviste.

Naturalmente il condizionale è d'obbligo in questi casi, ma lo spettacolo che domenica si è parato davanti agli obiettivi dei paparazzi e agli occhi degli avventori del ristorante Granville di Studio City, sembra non aver lasciato spazio a dubbi.

I testimoni del loro pranzo hanno riferito a People, che ha acquistato le foto in esclusiva, che Lady Gaga e Dan Horton - questo il nome del misterioso uomo - sono stati pizzicati più volte a sbaciucchiarsi, e che sembravano davvero molto felici. La cantante sarebbe stata avvicinata dal alcuni fan, ma avrebbe rifiutato di lasciarsi fotografare con loro per continuare il pranzo con Horton, che sarebbe andato avanti per circa un'ora tra sorrisi e baci.

Lady Gaga has been spotted in LA kissing audio producer Dan Horton. pic.twitter.com/OWLCpoJd8Z — Gaga Now 👾 (@GagaNowCo) July 30, 2019

Chi è Dan Horton? A giudicare dalle notizie reperibili online, è un ingegnere del suono che lavora con Lady Gaga dal 2018. Proprietario del gruppo Audio Engineering Consulting, Horton, oltre ad aver lavorato con altri artisti importanti nel panorama pop, come Bruno Mars e Justine Timberlake, è stato sposato con l'attrice di musical Autumn Guzzardi. Per Lady Gaga, se confermata, si tratterebbe della prima relazione dopo la rottura con l'agente delle star Christian Carino. Sempre che si vogliano ignorare tutte le voci che l'hanno data per legata a Bradley Cooper, suo co-protagonista e regista in A Star Is Born, e che per settimane l'hanno ritenuta anche la responsabile della rottura tra Cooper e Irina Shayk. Tutti rumor non solo smentiti con forza dai diretti interessati, ma ora, con l'approvazione di Dan Horton, forse definitivamente messi a tacere.