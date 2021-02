Lady Bird: Saoirse Ronan e i (veri) brufoli del suo personaggio, una scelta precisa

Saoirse Ronan, con l'aiuto della truccatrice del film, riuscì a convincere la regista di Lady Bird, Greta Gerwig, a permetterle di interpretare il ruolo di Christine "Lady Bird" McPherson senza ricorrere all'utilizzo di trucco o effetti speciali per mascherare i brufoli presenti sul suo volto.

Lady Bird: una foto della protagonista Saoirse Ronan

La Ronan aveva appena portato a termine un lavoro a teatro prima di girare questo film e il trucco pesante, combinato con le calde luci del palco, aveva causato alcune eruzioni spontanee di acne sulla sua pelle immacolata.

Ronan e la truccatrice Jacqueline Knowlton, invece di coprire le imperfezioni, decisero di convincere la sceneggiatrice e regista della pellicola a farla recitare al naturale al fine di differenziare questo film dalla maggior parte degli altri drammi di questo genere pieni di adolescenti con una pelle perfetta, la Gerwig concordò.

Lady Bird: Saoirse Ronan in un momento del film

Intervistata da Katherine Lalancette la Ronan ha dichiarato: "La mia pelle era in quello stato in quel momento e non avevo mai avuto problemi del genere prima, quindi era una cosa nuova per me. Il fatto che la nostra regista [Greta Gerwig] volesse rendere quell'imperfezione una caratteristica del personaggio mi ha permesso di esserne orgogliosa e di accettarla. Ho imparato che l'acne può solo aggiungere qualcosa a una persona, non le toglie niente."