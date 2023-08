Lady Bird: stasera su La 5 il film che ha consacrato Greta Gerwig, la regista di Barbie

Stasera La 5, in prima serata, manda in onda Lady Bird: trama e cast del film che ha consacrato la regista di Barbie

Stasera su La 5, in prima serata, alle 21:10, va in onda Lady Bird diretto da Greta Gerwig che ha firmato anche la sceneggiatura. È il film che ha consacrato la regista di Barbie, che per questa pellicola è stata candidata agli Oscar 2018. La colonna sonora è di Jon Brion. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Lady Bird: Saoirse Ronan e Lucas Hedges in una scena del film

Lady Bird: Trama

Una studentessa della scuola superiore trascorre il suo ultimo anno nella città californiana di Sacramento prima di partire per il college sulla costa orientale. La vita di Christine McPherson, che preferisce farsi chiamare 'Lady Bird', cambia totalmente quando decide di iscriversi al club di teatro.

Curiosità

Lady Bird è stato distribuito in Italia l'1 marzo 2018 da Universal Pictures. In precedenza era stato presentato al Telluride Film Festival lì1 settembre 2017 e al Toronto International Film Festival l'8 settembre dello stesso anno.

Lady Bird: Saoirse Ronan e Laurie Metcalf in una scena del film

Saoirse Ronan aveva lavorato in teatro prima di girare questo film, e il trucco pesante combinato con le luci calde del palcoscenico le aveva procurato l' acne. La truccatrice Jacqueline Knowlton e Ronan hanno convinto Greta Gerwig a non coprirlo, per differenziare questo film dalla maggior parte degli altri drammi sull'adolescenza pieni di ragazzi con la pelle perfetta. Gerwig ha concordato con loro.

Lady Bird: Greta Gerwig e un film per (tornare a) volare

Saoirse Ronan è cresciuta in Irlanda, ha detto che la parola più difficile da pronunciare per lei con un accento americano è stata "perfect".

Secondo la scrittrice e regista Greta Gerwig, la prima bozza della sua sceneggiatura era lunga 350 pagine, il che equivarrebbe a un film di quasi sei ore.

Lady Bird: Timothée Chalamet in una scena del film

Lady Bird ha ricevuto cinque nomination agli Academy Award 2018: miglior film, migliore regia per Greta Gerwig, migliore attrice per Saoirse Ronan e miglior attrice non protagonista per Laurie Metcalf e migliore sceneggiatura originale a Greta Gerwig.

Lady Bird è il film che ha consacrato Greta Gerwig, al link trovate un nostro articolo su come la regista di Barbie in questi ultimi dieci anni abbia raccontato sogni e inquietudini della generazione dei Millennial.

Lady Bird: Saoirse Ronan in una scena del film

La nostra recensione di Lady Bird

Lady Bird è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 99% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 93 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.4 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

Lady Bird: un'immagine di Saoirse Ronan

Interpreti e personaggi