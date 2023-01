Lacci, su Netflix in streaming da oggi

Lacci, il film di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio datato 2020, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 1 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Lacci, il film di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio datato 2020, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 1 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio sono i protagonisti di Lacci, interpretato inoltre da Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi. La sinossi ufficiale di Lacci, lungometraggio tratto dal romanzo scritto da Domenico Starnone, anticipa: Napoli, primi anni '80: il matrimonio di Aldo e Vanda entra in crisi quando Aldo si innamora della giovane Lidia. Trent'anni dopo, Aldo e Vanda sono ancora sposati. Un giallo sui sentimenti, una storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna.

Locandina di Lacci

Un tradimento, il dolore, una scatola segreta, la casa devastata, un gatto, la voce degli innamorati e quella dei disamorati. Il regista, durante la presentazione del film come pellicola d'apertura del Festival di Venezia 2020, ha dichiarato: "In questo film gli oggetti sono delle tracce: la scatola, le fotografie, anche il gatto, che non è un oggetto, ma è importante. Anche certi arredi, che magari non si nota, ma si portano dietro da quando sono giovani a quando sono più grandi. In fondo la nostra vita si può raccontare attraverso la storia di 7-8 oggetti, che abbiamo fin da quando siamo bambini a quando siamo anziani. Sono oggetti che a volte non vediamo neanche più. Qui c'è l'elemento della radio, un oggetto che trasmette la voce. Quindi sì, è anche un film sulla storia degli oggetti. E ovviamente le scarpe, i lacci."