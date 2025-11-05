Il labirinto del fauno: il film di Guillermo del Toro compie 20 anni e torna nei cinema

Il labirinto del Fauno, il film diretto da Guillermo del Toro, festeggerà i suoi 20 anni nel 2026 e, per l'occasione, ritornerà nelle sale cinematografiche americane.

Il regista messicano ha scritto e diretto il lungometraggio, producendolo tramite la sua Tequila Gang.

Cosa racconta Il Labirinto del Fauno

Il cast del thriller fantasy era composto da Ivana Baquero, Maribel Verdu (Y tu mama tambien), Doug Jones (Hellboy II), e Sergi Lopez (Dirty Pretty Things). La storia raccontata in Il labirinto del fauno è ambientata nel 1944, dopo la guerra civile spagnola. La giovane Ofelia e sua madre, Carmen che è incinta, si trasferiscono in campagna. La bambina si trova in difficoltà nel nuovo ambiente, in particolare a causa del patrigno, iniziando quindi a rifugiarsi nel mondo delle fiabe.

Una notte Ofelia si addentra in un labirinto situato vicino alla sua causa, dove incontra un Fauno che le spiega che lei è la reincarnazione della principessa Moanna, figlia del Re del mondo sotterraneo dove potrà ritornare superando tre prove che appariranno su un libro magico. Mentre la salute della madre inizia a peggiorare, minacciando la sua vita e quella del figlio che porta in grembo, la ragazzina decide di completare le tre prove.

Ivana Baquero in una sequenza del film Il labirinto del fauno

L'annuncio del ritorno nelle sale

Cineverse, che ha ottenuto i diritti per la distribuzione in Nord America, ha intenzione di far arrivare nuovamente il film - che ha ottenuto sei nomination agli Oscar nel 2007, vincendo nelle categorie come Migliore Fotografia, Migliore scenografia, e Miglior Trucco - nelle sale.

Guillermo del Toro, impegnato in questi giorni nella promozione di Frankenstein (di cui potete leggere la nostra recensione), ha dichiarato: "Il labirinto del fauno compie 20 anni e in Cineverse abbiamo trovato il partner perfetto per farlo vivere di nuovo sul grande schermo e in nuove, e migliorate, versioni per la visione a casa. Cineverse è impegnata e coraggiosa, e le esperienze precedenti dimostrano che sono dei distributori in grado di raggiungere il pubblico più ampio. Insieme faremo nuovamente entrare in connessione le generazioni che hanno condiviso il film nel corso degli anni e sperano di vivere di nuovo quell'esperienza nei cinema".

Il labirinto del fauno aveva debuttato nel 2006 al Festival di Cannes, incassando successivamente 87 milioni di dollari in tutto il mondo.