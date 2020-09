Il labirinto del fauno: la scena che spaventò Stephen King

Stephen King ha assistito alla proiezione de Il labirinto del fauno, durante la premiere newyorkese del film sedendosi accanto a Guillermo del Toro, regista della pellicola. Secondo Del Toro, King ebbe una reazione inaspettata durante una scena del film, un momento che è rimasto per sempre impresso nel cuore del regista.

Ivana Baquero nel film Il labirinto del fauno

King, secondo Del Toro, si contorse durante la scena in cui l'Uomo Pallido inizia a inseguire Ofelia. Del Toro ha paragonato l'esperienza di vedere la reazione di King alla vittoria di un Oscar, premio che alla fine ha vinto, per altro, con La forma dell'acqua - The Shape of Water.

Doug Jones ed Ivana Baquero ne Il labirinto del fauno

King apprezzò molto anche il fatto che, nonostante l'industria di Hollywood premesse per un'atmosfera meno sinistra e la recitazione in lingua inglese, Del Toro si oppose dichiarando che Il labirinto del fauno non era stato concepito per il profitto, ma per meri fini artistici: il film doveva essere fedele alla sua visione.

Il labirinto del fauno, Guillermo del Toro e la sua spiegazione del finale

Roger Ebert ha assegnato alla pellicola la valutazione massima, dichiarando: "Ciò che rende Il labirinto del fauno di Del Toro così potente, penso, è il fatto che unisce due tipi di materiale, ovviamente incompatibili, insistendo nel rimanere fedele ad entrambi fino alla fine. Poiché non vi è compromesso né via di fuga, e i pericoli di ciascun mondo sono sempre presenti nell'altro."