La zona morta: le scene eliminate dal montaggio finale del film di Cronenberg

Molte sequenze de La zona morta, un film diretto da David Cronenberg e tratto dall'omonimo romanzo di Stephen King, furono eliminate in fase di montaggio. Queste scene non sono mai state viste da nessuno e si pensa che siano state scartate poco prima dell'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche.

Christopher Walken è il protagonista de La zona morta, tratto da un romanzo di Stephen King

Tra queste sequenze, secondo alcuni registri che sono stati recentemente ritrovati, figurano: un prologo che mostra John Smith da ragazzo, interpretato da Stephen Flynn, che subisce un trauma cranico durante una partita di hockey su ghiaccio, con Sean Sullivan nei panni del padre di John.

Una sequenza alternativa della visione di John Smith in cui Johnny stesso appare come uno spettatore impotente. Alcune immagini relative a queste due sequenze misteriose sono apparse nel numero di dicembre del 1983 della rivista cinematografica Cinefantastique.

Christopher Walken in una scena de La zona morta

Secondo un'intervista di Cronenberg La zona morta è stato girato in un periodo in cui un gelo implacabile aveva colpito il sud dell'Ontario. L'evento climatico è durato per settimane, creando un'atmosfera surreale con temperature sotto lo zero e terreno ghiacciato e innevato, dando vita a delle location fantastiche.