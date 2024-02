La zona morta: nuovo remake del classico di Stephen King in arrivo?

Secondo quanto riferito da Comingsoon.net, Lionsgate sarebbe interessata a realizzare un nuovo adattamento de La zona morta, classico di Stephen King, con il produttore Roy Lee.

Lionsgate ha già lavorato in precedenza al libro avendo prodotto la serie televisiva La zona morta - The Dead Zone, interpretata da Anthony Michael Hall, in collaborazione con Paramount Television. Secondo l'insider Jeff Sneider Roy Lee starebbe valutando l'idea, ma al momento non ci sono né un regista né uno sceneggiatore coinvolti nel progetto.

L'adattamento più celebre de La zona morta risale al 1983. Il maestro del body horror David Cronenberg ha diretto Christopher Walken nel ruolo principale della vicenda altamente drammatica che racconta la storia di Johnny Smith, un insegnante che, dopo essersi risvegliato dal coma, inizia ad avere visioni della vita delle persone. Naturalmente, questo lo porta a scoprire eventi inquietanti.

Se il remake de La zona morta verrà confermato, questo sarà solo uno degli innumerevoli adattamenti cinematografici tratti da Stephen King approdati in sala negli ultimi anni.