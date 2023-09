La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1: anticipazioni ed ospiti della settimana

Oggi lunedì 25 settembre si apre una nuova settimana de La Volta Buona, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, su Rai 1 dalle ore 14:00 alle 16:00, in compagnia di Caterina Balivo. Ecco gli ospiti e le anticipazioni della settimana

Ad aprire la settimana, lunedì 25 settembre, Max Giusti, che con la sua caratteristica verve, ripercorrerà insieme a Caterina Balivo alcuni dei passaggi più fortunati della sua carriera. Seguirà poi, martedì 26 settembre, l'attrice vincitrice di ben tre David di Donatello Lina Sastri. Mercoledì 27 settembre passerà nel salotto di Caterina Balivo Serena Grandi e il mezzosoprano di fama mondiale Cecilia Bartoli.

Saranno tanti gli ospiti che anche nel corso di questa settimana si alterneranno in studio, pronti a sottoporsi all'ormai caratteristico gioco del tritacarte che, domanda dopo domanda, andrà a ripercorrere e svelare tutte le volte buone della loro vita

Per lo spazio dedicato alla fiction e al cinema: primo ospite della settimana, lunedì 25 settembre, Massimiliano Gallo, direttamente dal cast di Imma Tataranni - Sostituto procuratore.

Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata. Come sempre, grande attenzione sarà data alle emozionanti storie della gente comune e all'attualità.