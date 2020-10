La vita di Adele: stasera su Cielo il discusso film con Léa Seydoux

Stasera su Cielo, alle 21:15, va in onda La vita di Adele, il discusso film di Abdellatif Kechiche, vincitore della Palma d'Oro a Cannes nel 2013 e nominato al Golden Globe come Miglior Film Straniero.

La vie d'Adele: Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos in una scena del film

Racconto della storia d'amore tra due ragazze (interpretate da Léa Seydoux e Adèle Exarchopoulos) senza filtri, e senza escludere nessun aspetto di una relazione amorosa, tra emozioni e sensualità. Protagonista del film è Adele, una ragazzina di 15 anni che vive i problemi di ogni adolescente e aspetta il grande amore. Tutte le sue certezze, però, crollano quando incontra Emma, una ragazza misteriosa dai capelli blu, che ogni notte entra sempre più nei suoi pensieri e nei suoi desideri.

La vita di Adele: Adèle Exarchopoulos in una scena d'amore con Salim Kechiouche

Adele cerca di ignorare queste sensazioni, e prova ad uscire con un ragazzo, Thomas, anche se si rende conto di non riuscire a concederglisi totalmente. Qualcosa dentro di lei è cambiato, e solo quando ritroverà la misteriosa ragazza che l'ha mandata in crisi, riuscirà a capire cosa...

Tratto dal romanzo a fumetti Il blu è un colore caldo di Julie Maroh, La vita di Adele ha causato al suo regista, Abdellatif Kechiche, non poche grane, tra cui le accuse di voyeurismo maschilista gratuito riguardo le scene di sesso esplicite. Stessa polemica che ha caratterizzato, con toni perfino più accesi, i due film successivi Mektoub, My Love: Canto Uno e Mektoub, My Love: Intermezzo (in questo caso l'attrice protagonista di un'intensa scena esplicita ha addirittura abbandonato la sala prima delle fine del film).