La vedova Winchester: stasera su Rai4 il film horror con Helen Mirren

Appuntamento con il brivido stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre), alle 21:20, dove va in onda La vedova Winchester, il film horror diretto nel 2018 dagli specialisti in paura cinematografica Michael e Peter Spierig.

La vedova Winchester: Helen Mirren in un'immagine tratta dal film

Sono in parte ispirati alla realtà i tragici fatti narrati. La vicenda, intrisa di soprannaturale, si svolge a inizi '900 e racconta il tormento di Sarah Pardee Winchester, interpretata da una splendida Helen Mirren, vedova di uno dei più importanti venditori di armi degli Stati Uniti, convinta di essere perseguitata dai fantasmi di coloro che erano morti a causa delle armi fabbricate dalla sua azienda.

Per questo motivo la donna, nel 1884, comincia a far costruire, a San Josè, in California, una magione, oggi nota come Winchester House, diventata negli anni una famosa attrazione turistica, i cui lavori termineranno solo 38 anni dopo.

Il motivo degli infiniti ampliamenti e la necessità di tanto spazio? Sssere sicura di poter ospitare le anime tormentate dei defunti...