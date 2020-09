La truffa dei Logan: stasera su Rai3 il film con Daniel Craig e Adam Driver

Stasera su Rai3, alle 21:20, arriva La truffa dei Logan, la commedia diretta da Steven Soderbergh nel 2017, che vede tra i protagonisti Adam Driver, Channing Tatum, Riley Keough, Hilary Swank e Daniel Craig.

Logan Lucky: Channing Tatum, Adam Driver e Riley Keough in una foto del film

Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto Coca-Cola 600 e per attuare l'ambizioso piano ricorrono all'aiuto dell'esperto in esplosioni Joe Bang (Daniel Craig). Proprio quando sembra che il colpo del secolo sia stato portato a termine, un'inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson (Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di tutto e di tutti coloro che incontra.