La torre nera: Mike Flanagan svela la scena 'straziante' che non vede l'ora di adattare nella serie tv

Mike Flanagan prosegue la tradizione di adattamenti da Stephen King con l'opera più ambiziosa di tutte, La Torre Nera, progetto che è in lavorazione da anni e che, dopo il flop della versione cinematografica del 2017 con Idris Elba e Matthew McConaughey, tornerà ad assumere forma televisiva. In attesa che il progetto prenda forma, Flanagan ha svelato la scena strappalacrime che non vede l'ora di adattare.

Dopo aver messo le mani spiegando che ce la sta mettendo tutto a evitare spoiler, Flanagan è stato chiesto se ci fosse una scena particolare nell'amata serie fantasy che non vede l'ora di portare sullo schermo. Ecco la sua risposta a Popverse: "Molto tardi nella storia, c'è una scena che si svolge in una foresta dove un personaggio viene sepolto. E c'è un elogio funebre che mi ha fatto piangere la prima volta che l'ho letto. Tanto che la mia copia del romanzo è macchiata di lacrime a causa della scena. Quel monologo mi uccide e non vedo l'ora di tradurlo in immagini."

La Torre Nera, Mike Flanagan: "Il film con Idris Elba ha fatto terra bruciata per i futuri adattamenti"

Kate Siegel ne La Torre Nera?

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Kate Siegel se ci fosse un ruolo particolare che vorrebbe interpretare, e la risposta è stata: "Beh, più di uno. Mi piacerebbe interpretare un sacco di personaggi diversi. Vorrei essere la voce del treno, Blaine il Mono, mi piacerebbe essere Shardik l'Orso."

Siegel ha mandato un messaggio chiaro e forte al marito affinché la lingaggi nel suo nuovo progetto seriale. E mentre si attende che i tempi maturino, Mike Flanagan ha svelato che a oggi il pilot della serie La Torre Nera è il suo lavoro preferito di sempre.