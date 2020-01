La teoria del tutto, su Netflix in streaming da oggi!

La teoria del tutto arriva su Netflix dal 1 gennaio 2020: disponibile in streaming la pellicola del 2014 con Eddie Redmayne e Felicity Jones!

La teoria del tutto arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di gennaio 2020: sullo schermo la storia di Stephen Hawking nel film con protagonisti Eddie Redmayne e Felicity Jones!

La storia di La Teoria del Tutto inizia nei primi anni '60 all'Università di Cambridge. Hawking, giovane e geniale studente, scopre di essere affetto da una malattia degenerativa che nel corso degli anni, e anche piuttosto velocemente, lo costringerà sulla sedia a rotelle e all'immobilità. Questo, però, non gli proibisce di diventare una delle menti più brillanti e innovative nell'ambito della fisica, di occupare la cattedra che fu di Newton e di sposare Jane, interpretata da Felicity Jones. I due lotteranno insieme per ottenere dalla vita più di quanto avrebbero mai potuto immaginare.

La pellicola è stata nominata a cinque premi Oscar nella stagione 2015, portandosi a casa la statuetta per il Miglior Attore Protagonista a Eddie Redmayne, mentre sono state superate la colonna sonora di Joachim Johansson, la performance di Felicity Jones, la sceneggiatura di Anthony McCarten e la nomination al Miglior Film. Stephen Hawking ha ovviamente visto il film appena terminato e, in una mail al regista Marsh, ha dichiarato che in diversi momenti gli sembrava di vedere se stesso sul grande schermo.

