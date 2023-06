La Teoria del Tutto su Rete 4: trama, cast e recensione del film con il premio Oscar Eddie Redmayne

Stasera su Rete 4 va in onda il film La Teoria del Tutto: trama, cast e recensione del film con il premio Oscar Eddie Redmayne

Rete 4 stasera 18 giugno, in prima serata, alle 21:25 circa, manda in onda il film La Teoria del Tutto. La pellicola è diretta da James Marsh. La sceneggiatura è stata scritta da Anthony McCarten. Jóhann Jóhannsson ha composto la colonna sonora. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

La Teoria del Tutto: Trama

Siamo nel 1963, il giovane Stephen Hawking studia cosmologia a Cambridge e sembra destinato a fare grandi scoperte sull'Universo. Quando si innamora della studentessa di lettere Jane Wilde il mondo sembra essere nelle sue mani ma a 21 anni compiuti arriva una diagnosi che cambia tutto.

La malattia del motoneurone costringerà il suo corpo e la sua mente ad un immobilismo menomante con poche speranze di sopravvivere per più di due anni. Contro tutto e tutti Stephen e Jane si sposano mettendo su famiglia e lottano con tutte le loro forze per fare in modo che lui termini il dottorato e porti a termine gli studi sulla teoria iniziale sulla creazione dell'Universo.

Il loro amore li rafforzerà e li porterà lontano, a combattere contro la malattia ma soprattutto contro il tempo, l'unica cosa che Stephen possiede in misura molto ridotta.

La Teoria del Tutto: Curiosità

La Teoria del Tutto è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2014. In Italia è arrivato il 15 gennaio 2015 distribuito da Universal Pictures

Il film è basato sulla biografia 'Travelling to Infinity: My Life with Stephen' scritta da Jane Hawking, ex-moglie del celebre fisico Stephen Hawking. La storia si concentra sulla loro relazione e sulla lotta di Stephen contro la sclerosi laterale amiotrofica, che lo ha reso progressivamente paralizzato.

Il titolo della pellicola fa riferimento alla ricerca di Stephen Hawking di una singola equazione matematica che potrebbe spiegare l'intero universo.

Eddie Redmayne, che interpreta Stephen Hawking, ha vinto l'Oscar come Miglior Attore per la sua straordinaria performance nel film. Ha dedicato molto tempo e sforzo a studiare i modi in cui la malattia di Hawking ha influenzato il suo corpo e la sua voce.

La Teoria del Tutto: Recensione e Trailer

